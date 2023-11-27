En İyi Bitcoin Ico Projeleri 2023

Kripto para dünyasının hızla evrim geçirdiği 2023 yılında yatırımcılar için heyecan verici birçok fırsat ortaya çıkarken Bitcoin ICO projeleri, bu fırsatlardan biri olarak oldukça dikkat çekmekte ve pek çok yatırımcı da özellikle 2023 yılının en iyi ICO projelerini merak etmektedir.

Kripto para dünyasının hızla evrim geçirdiği 2023 yılında yatırımcılar için heyecan verici birçok fırsat ortaya çıkarken Bitcoin ICO projeleri, bu fırsatlardan biri olarak oldukça dikkat çekmekte ve pek çok yatırımcı da özellikle 2023 yılının en iyi ICO projelerini merak etmektedir.

Kripto para dünyasının hızla evrim geçirdiği 2023 yılında yatırımcılar için heyecan verici birçok fırsat ortaya çıkarken Bitcoin ICO projeleri, bu fırsatlardan biri olarak oldukça dikkat çekmekte ve pek çok yatırımcı da özellikle 2023 yılının en iyi ICO projelerini merak etmektedir.

ICO, yeni bir kripto para biriminin veya projesinin finanse edilmesi amacıyla yatırımcılara belirli bir miktar token veya coin satışı yapma yöntemidir. Bitcoin'in başlangıcında ICO kavramı geniş bir şekilde benimsenmese de daha sonraları özellikle Ethereum ile popülerlik kazanmıştır.

2023 yılına damgasını vuran ve tüm dikkatleri üzerine çeken en iyi Bitcoin ICO projeleri arasında şunlar yer almaktadır.

Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Wall Street Memes (WSM)

Meme Kombat (MK)

XRP20 (XRP20)

yPredict (YPRED)

Shibie Coin (SHIBIE)

Chimpzee (CHMPZ)

Cogwise (COGW)

Launchpad XYZ (LPX)

Doge Uprising (DUP)

Evil Pepe Coin (EVILPEPE)

eTukTuk (TUK)

DeeLance (DLANCE)

Love Hate Inu (LHINU)

Ecoterra (ECOTERRA)

Bitcoin Minetrix (BCMTX)

Bitcoin Minetrix, token staking ve bulut madencilik teknolojilerini bir araya getirerek kullanıcılara bir platform sunmakta ve bu platform üzerinden kullanıcılar tokenleştirilmiş bulut madencilik kredileri alabilmektedir. Bitcoin Minetrix ile Bitcoin fiyatı arasında bir bağlantı bulunmamaktadır.

Platformun ana kripto parası BTCMTX'dir. Bu para birimi üzerinden yatırımcılara tokenleştirilmiş bulut madencilik kredileri sağlanır. Proje yeni bir ön satış gerçekleştirmiştir ve yatırımcılar bu ön satıştan BTCMTX token'ları satın alabilirler.

İlk aşamada token başına fiyat $0.011 olarak belirlenmiştir. Ön satışın ilk 24 saatinde 100 milyon doların üzerinde gelir elde edilmiştir. Yatırımcılar, Ethereum destekli akıllı sözleşme aracılığıyla BTCMTX'leri stake ederek yüzde 590'a kadar olan yıllık getiri elde etme imkanına sahiptirler.

Kullanıcılar sistemin içinde bulunan kredileri kullanarak Bitcoin madencilik gücü elde ederler. BTCMTX'in toplam arzı 4 milyar adettir ve 2.8 milyar token ön satış için tahsis edilmiştir. Proje hedef olarak 33.46 milyon dolar belirlemiştir.

Yatırımcılar ön satışa en az 10 dolarlık bir yatırımla katılabilirler ve bu küçük yatırımcıların da projeye katılmasını sağlar. BTCMTX, ERC-20 token standardına uygun olarak Ethereum ağında yer almaktadır. Yatırımcılar, USDT, ETH, ve BNB gibi kripto paralarla satın alma işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

WALL STREET MEMES (WSM)

Wall Street Memes'in temel amacı yatırım şirketlerinin ve büyük balinaların piyasayı manipüle etmesini önlemektir. Yatırım uzmanlarından biri olan popüler YouTuber Jacob Bury, Wall Street Memes'in 10 kat artma potansiyeline sahip bir meme coin olduğunu belirtmiştir.

Wall Street Memes, başarısını 2021 yılında elde etti. Wall St Bulls adlı bir NFT koleksiyonunu piyasaya sürerek 32 dakikada tükenmiş ve ekibe 2,5 milyon doların üzerinde kazanç sağlamıştır. Ayrıca NFT pazarına olan ilgisi sayesinde sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi oluşturmuştur.

Wall Street Memes'in ön satışı 2023'ün ikinci çeyreğinde başlamıştır. Yatırımcılar, ETH ve USDT gibi kripto paraları kullanarak bu ön satışa katılabilmektedir. Minimum satın alma miktarı 100 WSM olarak belirlenmiştir.

Maksimum satın alma limiti belirtilmemiştir yani yatırımcılar kendi tercihlerine göre satın alma yapabilmektedir.

MEME KOMBAT (MK)

Meme Kombat, meme karakterleri arasındaki savaşları merkezine alan bir ICO projesidir ve Ethereum blockchain'iyle desteklenmektedir. Yenilikçi yapısı, AI (Yapay Zeka) ve Ethereum blockchain'i kullanımını içermektedir.

Kullanıcıların platformda $MK tokenları ile aktif bir rol alarak savaşlara katılması teşvik edilmekte ve kişiler platform üzerinde $MK token'ları yatırarak Meme Kombat Arena'daki savaşlara katılım gösterebilmektedir.

Toplamda üretilen tokenlerin yarısı ön satış için ayrılmıştır. Geri kalanı ise staking, savaş ödülleri, DEX'te likidite oluşturma ve topluluk ödülleri için rezerve edilmiştir. Projenin lansmanından elde edilen gelirler platformun daha geniş kitlelere ulaşması için kullanılmıştır.

Projenin gelecekteki vizyonu, mevcut oyun modlarını genişletmek, yeni ortaklıklar kurmak ve sektörde yenilikçi bir lider olarak konumunu daha da güçlendirmek üzerinedir. Projeye yönelik oyuncuların geri bildirimleri önemlidir ve projenin evrimi için temel bir rol oynamaktadır.

Üst Limit: $10,000,000

Ön Satış İçin Ayrılan: 60 Milyon

Toplam Token: 120 Milyon

Blok Zinciri: Ethereum Ağı

Token Türü: ERC-20

Minimum Satın Alma: $5

Satın Alma Yöntemleri: USDT, ETH

XRP20 (XRP20)

XRP20, 2012 yılında piyasaya sürülen XRP coine bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Projeye göre XRP20 birim fiyatı güncel XRP birim fiyatından 30 kat daha uygun bir fiyatla satışa sunulmuştur. Uzun ve orta vadeli yatırımcılar için ideal olduğu belirtilmiştir.

Özellikle projede coinden staking yaparak pasif gelir elde edilebileceği vurgulanmıştır. Ekip ön satış etkinliğinin duyurulmasının ardından 1 hafta içinde 660 bin doların üzerinde yatırım toplamış ve bu durum, XRP yatırımcılarının da dikkatini çekmiştir.

Ethereum zincirine inşa edilen ERC-20 tokeni olarak Binance borsasında listelenmiştir. Milyonlarca dolarlık hacme ulaşması beklenen bu alternatif XRP için işlem hacminin %0,1'i yakılmaktadır. Ayrıca XRP20, sadece MetaMask ve WalletConnect cüzdanlarıyla uyumlu çalışmaktadır.

Üst Limit: 1,850,000 $

Toplam Token: 100 Milyar

Blok Zinciri: Ethereum Ağı

Minimum Satın Alma: Yok

Token Türü: ERC-20

Satın Alma Yöntemleri: ETH, USDT, Kredi Kartı