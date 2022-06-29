En düşük emekli aylığı kaç TL oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL 2022?

En düşük emekli aylığı kaç TL oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ayrıntılar sizlerle...

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2022?

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme sırasında önerge ile değişiklik yapıldı. Halen 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak.

AK Parti, 3600 ek gösterge, en düşük emekli maaşı ve çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte ilk olarak en düşük emekli aylığının 2 bin 500 TL'den 3 bin TL'ye çıkarılması yer alırken, bu maddede değişikliğe gidildi.

YÜZDE 40 ZAM YAPILACAK

Önerge ile yapılan değişiklikle en düşük emekli aylığının 3 bin 500 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı. Böylece en düşük emekli aylığına yüzde 40 zam yapılmış olacak.

FARKI BAKANLIK KARŞILAYACAK

En düşük emekli maaşı alanların asıl maaşları 3 bin 500 lira seviyesine çekilmeyecek. Kısmi emekli, malullük nedeniyle emeklilik, ölüm aylıkları gibi maaşlar ödenen az primler ve hak ediş tutarlarına göre düşük kalıyordu. Yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından tüm emekliler 3 bin 500 lira en düşük maaşı hak edecek. Hak edilen tutar ile kendi öz maaşları arasındaki farkı Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak.

BAKAN NEBATİ'DEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını cevaplayan Bakan Nebati, temmuz ayında yapılacak emekli zammı hakkında, "Emeklilerimize yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.