Emre Kınay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkısı var mı? 23 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konuğu Emre Kınay kimdir, film ve dizileri neler?
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23 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir merak ediliyor. Programın bugünkü konuklarından birisi Emre Kınay oldu. Bunun ardından izleyiciler, Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Emre Kınay kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir? merak edildi. İşte ayrıntılar...
23 Nisan Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Emre Kınay evli mi? Emre Kınay tüm şarkılarının isimleri nelerdir? Emre Kınay aslen nereli? Emre Kınay kaç yaşında? Emre Kınay'ın rol aldığı diziler ve filmler nelerdir?
Emre Kınay (d. 5 Mart 1970, İstanbul), Türk oyuncudur.
- Emre Kınay doğum tarihi : 5 Mart 1970
- Emre Kınay kaç yaşında : 52 yaşında
- Emre Kınay nereli : İstanbul doğumlu
- Emre Kınay mesleği ne : Oyuncu, Tiyatrocu
Emre Kınay 23 Nisan Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.
Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol almaktadır.
Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı "Erkan Ağa" ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı "Yusuf" karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.
Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası "Cihan"ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın ve Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.
2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde "Haluk" rolünü oynamıştır.
2019 Türkiye Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti tarafından İstanbul, Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Ancak oyların %12,66'sını alarak seçimi kazanamadı. Yarışı 3. olarak tamamladı.
Ödülleri
- 20. Afife Tiyatro Ödülleri: "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" - Kara Sohbet-2006
- 23. İstanbul Film Festivali: "En İyi Erkek Oyuncu" İnşaat-2004
Rol aldığı bazı oyunlar
İki Bekar: Sam Bobrick - Duru Tiyatro - 2016
Nihayet Bitti: Peter Turrini - Duru Tiyatro - 2016
Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010
Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008
Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007
Kara Sohbet: Amélie Nothomb - Duru Tiyatro - 2006
Sınır: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
Lütfen Kızımla Evlenir misiniz: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002
Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999
Bir Cinayet Söylencesi: Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999
Kuzguncuklu Fazilet: Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Bozuk Düzen: Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1998
Simyacı: Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1997
Barış: Aristopfanes: Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1993
Sofokles'in Antigone'si: Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Fırtına: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Yönettiği bazı oyunlar
Nafile Dünya: Oktay Arayıcı - Duru Tiyatro - 2012
Tatlı Çarşamba: Muriel Resnik - Duru Tiyatro - 2011
Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010
Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008
Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007
İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002
- 2022 : Son Nefesime Kadar : Ferzan : Dizi
- 2021 : Ramo : Şerif : Dizi
- 2020 : Bir Annenin Günahı : Çetin : Dizi
- 2020 : Kırmızı Oda : Ahmet : Dizi/Konuk oyuncu
- 2019 : Sevgili Geçmiş : Cemal Karalar : Dizi
- 2019 : Vurgun : Vedat : Dizi
- 2017 : Yol Arkadaşım : Fevzi : Film
- 2017 : Sevda'nın Bahçesi : Levent : Dizi
- 2015-2016 : Güneşin Kızları : Haluk Mertoğlu : Dizi
- 2014 : Ulan İstanbul : Firuz/Ahmet Yılmaz : Dizi
- 2014 : İnşaat 2 : Ali : Film
- 2014 : Sil Baştan : Yiğit : Dizi
- 2013-2014 : Güneşi Beklerken : Cihan Güzel : Dizi
- 2012 : Ustura Kemal : Komutan Bennet : Dizi
- 2010-2011 : Dürüye'nin Güğümleri : Zühtü Gülbayır : Dizi
- 2009 : Aile Reisi :: Dizi
- 2009 : Ah Kalbim : Atilla : Dizi
- 2009 : Güneşi Gördüm : Musto : Film
- 2006 : Dün Gece Bir Rüya Gördüm
- 2005 : Kurtlar İmparatorluğu : Le policier : Film
- 2003 : Okul : Din hocası Kemal : Film
- 2003 : İnşaat : Ali : Film
- 2006-2008 : İki Aile : Oğuz Karaman : Dizi
- 2006 : Kamyon
- 2005 : Seni Çok Özledim : Kenan : Dizi
- 2005 : Sen misin Değil misin? :: Dizi
- 2005 : Ölümüne Sevdalar : Murat Kaptan : Dizi
- 2004 : İstanbul Şahidimdir : Aslan Fırat : Dizi
- 2003 : Baba : Yıldırım : Dizi
- 2003 : Esir Şehrin İnsanları : Kamil Bey : Dizi
- 2002 : Berivan : Ferhat : Dizi
- 2001 : Yeditepe İstanbul : Yusuf : Dizi
- 1999 : Yüzleşme : Kadir : Dizi
- 1999 : Baba : Yıldırım : Dizi
- 1999 : Yılan Hikayesi : Erkan : Dizi