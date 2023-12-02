Emniyet, bağlantıları çözmeye çalışıyor! İşte Seçil Erzan'ın olayın patlak verdiği gün en son aradığı kişi

Seçil Erzan'ın incelenen cep telefonu kayıtlarında, olayın patlak verdiği gün, birçok kişiden mesaj aldığı ortaya çıktı. İncelenen cep telefonu kayıtlarında 7 Nisan 2023 tarihinde telefonuna atılan tüm mesajlar soruşturma dosyasına girerken Erzan'ın olayın patlak verdiği gün eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nuri Köşkdere ile defalarca görüştüğü ortaya çıktı.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen ve aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcularla birlikte iş insanlarının da olduğu onlarca kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı davada Seçil Erzan'ın incelenen cep telefonu kayıtlarında olayın patlak verdiği güne ait birçok mesaj ortaya çıktı.

AYNI NUMARA İLE DEFALARCA GÖRÜŞTÜ

Habertürk'ün haberine göre; 55 milyon dolar ve 27 milyon TL'lik para trafiğini içinde barındıran dolandırıcılık olayında; Seçil Erzan'ın ise olayın patlak verdiği gün, Çorlu'da bulunan Köşkdere Otomotiv'e kayıtlı cep telefonuyla defalarca görüştüğü görülüyor.

O İSİM NURİ KÖŞKDERE Mİ?

Ortaya çıkan kayıtlara göre Seçil Erzan, kendi cep telefonundan 7 Nisan'da, saat 13.19'da, Köşkdere Otomotiv'e kayıtlı bir cep telefonunu arıyor. Seçil Erzan'ın bu telefon numarasıyla çok kez görüşme yaptığı ve SMS atıldığı görülüyor. Köşkdere Otomotiv'in, Nuri Köşkdere'ye ait olduğu belirtiliyor. Seçil Erzan'ın çantacı olarak kullandığı Ali Yörük ifadesinde, Nuri Köşkdere ile Seçil Erzan'ın eski sevgilisi olduğunu iddia etmişti.

Seçil Erzan

FON SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.

226 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

LİSTEDE FUTBOL DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. 'Mağdur' sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya'nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia edildi.