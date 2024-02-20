Emirhan Delibaş kimdir? Beşiktaş kulübüyle yollarını neden ayırdı, ne oldu?

Emirhan Delibaş kimdir? Beşiktaş kulübüyle yollarını neden ayırdı, ne oldu? Takımın genç futbolcularından Emirhan Delibaş, flört uygulaması kullandığı için takımdan gönderilmişti. Sözleşmesi feshedilen 21 yaşındaki futbolcunun babası Murat Delibaş Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına konuştu.

EMİRHAN DELİBAŞ KİMDİR?

Sağ kanat mevkiinde oynayan Türk futbolcu Emirhan Delibaş 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen Rize, Ardeşenli'dir. Beşiktaş Futbol Akademi yetişmiş Ofansif orta saha mevkiinde görev alıyor. Eylül 2022 tarihinde Ajdin Hasic ile birlikte 1. Lig ekibi Göztepe'ye kiralanan Emirhan Delibaş, Göztepe'de kiralık olarak oynadıktan sonra Beşiktaş'a geri dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde ise Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamayla Emirhan Delibaş ile yolların ayrıldığı belirtildi.

BABASI NE DEDİ?

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba için dikkat çeken sözler kullanan Delibaş, "Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey. Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim. Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım. O adam ya! 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz." ifadelerini kullandı.

Emirhan Delibaş

Emirhan Delibaş

Emirhan Delibaş

Emirhan Delibaş