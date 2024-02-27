Emekli maaşlarındaki refah payı kaldırılıyor mu? Açıklama yapıldı mı?

Emekli maaşlarındaki refah payı sisteminin ortadan kaldırılacağı yönündeki iddialar kamuoyunda infial yarattı. Milyonlarca emekli küresel boyuttaki ekonomik kriz nedeniyle zor bir dönemden geçerken, bazı haber siteleri tarafından servis edilen refah payı iddiası keyifleri iyice kaçırdı. Peki, emekli maaşlarındaki refah payı kaldırılıyor mu?

EMEKLİ MAAŞLARINDA REFAH PAYI KALDIRILIYOR MU?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Memur ve memur emeklileri için uygulanan refah payı sisteminin ortadan kaldırıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktır. Dolayısıyla bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.