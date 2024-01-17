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Emekli maaşı zammı ne zaman verilecek? Emekli maaşı zammı hangi tarihte yatacak, ödenecek?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağını açıkladı. Peki, Emekli maaşı zammı ne zaman verilecek? Emekli maaşı zammı hangi tarihte yatacak, ödenecek?

Emekli maaşı zammı ne zaman verilecek? Sorusu, Emekli maaşı zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi ve birçok kişi tarafından merak edildi. Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkiledi. Yapılan ek artışla en düşük emekli maaşı da, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıktı. Peki, Emekli maaşı zammı ne zaman verilecek? Emekli maaşı zammı hangi tarihte yatacak, ödenecek?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği maaşlara ek zam gelişmesini duyuran Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." ifadelerini kullandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükselecek ve zam oranı uygulanacak.

Emekli maaşı zammı ne zaman verilecek? Emekli maaşı zammı hangi tarihte yatacak, ödenecek?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HANGİ TARİHTE YATACAK, ÖDENECEK?

Yüzde 37.57'lik emekli kök maaş zammı üzerinde yapılacak 5 puanlık artış ve en düşük emekli aylığının 10 bin TL'ye çıkarılması yasa değişikliği yapıldıktan sonra yürürlüğe girecek.SSK emeklileri 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta aylık alıyor. SSK emeklileri bugün itibariyle aylıklarını almaya başlayacak. Yasa çıkmadığı için en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olarak hesaplara yatacak. Ek zam yasalaştıktan sonra ek ödeme yapılacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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