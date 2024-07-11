Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Toplantı ne zaman? Emekli maaşı ne kadar olacak?

Ak Parti kurmaylarının en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakam için hazırlık yaptıkları öğrenilirken, kritik isimler bugün Ankara'da bir araya gelecek. Vatandaşlar, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Bugün gerçekleşecek olan toplantıda en düşük emeli maaşına karar verilecek. Peki, Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Toplantı ne zaman? Emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMANA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in katılacağı toplantı bugün Beştepe'de saat 15.30'da başlayacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Gözler bugünkü toplantıdan çıkacak kararlara çevrilirken, Ankara kulislerinde rakam da ciddi şekilde telaffuz edilmeye başlandı. İddiaya göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.