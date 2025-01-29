Emekli maaşı banka promosyonları 2025! 2025 emekli maaşı banka promosyonları ne kadar?

2025 yılında emekli maaşı banka promosyonları, emekliler için büyük bir avantaj sağlamaya devam ediyor. Bankalar, rekabeti artırarak emekli maaşı müşterilerine daha yüksek promosyon teklifleri sunuyor. Peki, 2025 emekli maaşı promosyonları ne kadar olacak? Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte, Emekli maaşı banka promosyonları 2025!

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacak.

Maaş Aralığı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2025?? tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecekler.

ALBARAKA

Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.

Ayrıca müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.

DENİZBANK

12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.

Kampanya 04.10.2024 ile 31.01.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

Maaş Aralığı;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

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GARANTİ

Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2025'tir.

Emekli maaş müşterilerimizin Garanti BBVA ATM'lerinden emekli maaş tutarı kadar yapacakları çekimlerde limit aşım ücreti alınmamaktadır. (Ücretsiz çekim, 20.000 TL'ye kadar olan emekli maaşlarının çekilmesi halinde geçerlidir.) Emekli maaş tutarı 20.000 TL üzeri olan emeklilerimiz de Garanti BBVA ATM'lerinden emekli maaşlarının 20.000 TL'ye kadar olan kısmını limit aşım ücreti ödemeden çekebilirler.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Maaş Aralığı;

10.000 TL - 14.999,99 TL maaş alanlara 8.000 TL promosyon

15.000 TL - 19.999,99 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon

20.000 TL ve üzeri TL maaş alanlara 12.000 TL promosyon

İNG BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

QNB FİNANSBANK

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü!

TEB

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

VAKIFBANK

Emekli maaşını maaşlarını VakıfBank'a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt eden emeklilerimiz promosyon ödemesinden faydalanabilirler. 1 aylık emekli maaşı tutarı; 10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

ZİRAAT BANKASI

SGK (SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Maaş Aralığı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.