EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM 2024! Emekli ikramiyesine zam var mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrilirken kulislere düşen iddia ise büyük ses getirdi.

Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılması ve iki bayram için toplam 6 bin TL ödeme yapılacağının açıklanması emeklilerin tepkisini çekerken Erdoğan'ın bugün yapılacak Kabine'nin ardından kameraların karşısına geçerek emeklinin bayram ikramiyesini 10 bin TL olarak açıklayacağı iddia edildi.