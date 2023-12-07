Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye yattı mı ve emekli ikramiyesi ne zaman yatacağı Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi hangi tarihte kaç TL ödenecek?

5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman verileceği merak edilirken çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacağı gündeme geliyor. Söz konusu düzenlemenin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusu bu nedenle araştırma konusu haline geliyor. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi hangi tarihte kaç TL ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini belirterek, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesine yönelik düzenlemenin detaylarının çalışmanın sonuçlarına göre ortaya çıkacağını ifade etti. Güler, "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak olan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesi durumunda, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek.