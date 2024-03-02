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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

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Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran maddenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak. Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ve ne kadar yatacağı merak konusu oldu. İkramiye, hangi emeklilere verileceği de büyük bir merakla bekleniyor. İşte detaylar!

Emekli bayram ikramiyesi için belirlenen miktar netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan emekli bayram ikramiyesinin tutarı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Bununla beraber, 2024 Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli, dul ve yetimlere verilecek olan emekli bayram ikramiyesinin ödeme tarihi ne zaman olacak sorusuna yanıt aranıyor. Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı, bu yıl 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emeklilerin ikramiye ödemelerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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