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Emekli bayram ikramiyesi 2025 ayın kaçında yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç TL olacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2025 ayın kaçında yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç TL olacak?
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Emekli bayram ikramiyesinin 2025 yılında hangi tarihte yatacağı ve Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu. Geçen yıl iki bayram için toplamda 6 bin lira olarak ödenen ikramiyenin, bu yıl 8 ila 10 bin lira arasında olması öngörülüyor. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç TL olacak?

2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacağı merak ediliyor. Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından bu yana yılda iki defa veriliyor. Emekli bayram ikramiyesi 2025 ayın kaçında yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç TL olacak? Detaylar haberimizdedir...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 AYIN KAÇINDA YATACAK?

Hükümet, 16,8 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesini mart ayında yatıracak.

Emekli bayram ikramiyesi 2025 ayın kaçında yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç TL olacak?

Emeklilerin ödeme takvimi

  • 1-5 Ocak: Memur emeklilerine zamlı maaş.
  • 17-26 Ocak: SSK emeklilerine zamlı maaş.
  • 25-28 Ocak: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
  • Ramazan Bayramı ikramiyesi
  • 24-28 Mart: İkramiye ödemesi.
  • 30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı.
  • Kurban Bayramı ikramiyesi
  • 2-5 Haziran: İkramiye ödemesi.
  • 6-9 Haziran: Kurban Bayramı.

Emekli bayram ikramiyesi 2025 ayın kaçında yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç TL olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2025 ayın kaçında yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç TL olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

Emekli bayram ikramiyesi 2025 ayın kaçında yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç TL olacak?

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Hükümet, 16,8 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesini mart ayında ödeyecek. Geçen yıl 6 bin lira olan toplam ikramiyenin bu yıl 8-10 bin lira olması bekleniyor. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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