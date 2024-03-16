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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi Emekli bayram ikramiyesi için merakla beklenen tarih açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına dair bilgi verdi. Ayrıca emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına dair de açıklama yapıldı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekliler, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Haliç Kongre Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri ilgilendiren bir müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyelerine ilişkin tarih verdi. İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, emekli ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı konusuna da değindi.

"ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 100 ORANINDA ARTIŞ OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu cümlelere yer verdi "Tarihimize ve köklü geleneğimize baktığımız zaman bu tarz pek çok örnek uygulamayı görmek mümkündür. Biz görev aldığımız her yerde çalışanların haklarının teslimi için çaba harcadık. Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz. Sosyal koruma ücreti olan asgari ücret 17 bin liraya çıktı. Böylece asgari ücrette bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında artış oldu.

Memurlarımızın aylıklarında ise yüzde 50'ye yakın artış sağladık. Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan ikramiyelerini 2 ila 5 nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyelerindeki artışın detayları resmi gazetede yayınlanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen ikramiyeler %50 oranında artırılmıştır. Yeni yıl ile birlikte ise emekli bayram ikramiyeleri 3.000 TL'ye yükseltilmiştir. Bu gelişme, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından merakla beklenen bir haberdir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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