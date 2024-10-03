Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE-ÜFE belli oldu mu, yüzde kaç oldu? Kira artışı nasıl hesaplanır?

Ekim ayı kira artış oranının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar, Eylül ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor.Eylül ayına ait enflasyon oranlarının açıklanması, maaş zamları, kira artışları, emekli ve memur maaşlarına yönelik düzenlemeler gibi birçok ekonomik düzenlemeyi etkilediği için, hem iş dünyası hem de bireysel tüketiciler bu veriyi yakından takip ediyor. Peki, Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE-ÜFE belli oldu mu, yüzde kaç oldu? Kira artışı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

TÜİK verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak. Eylül ayı enflasyon verilerine göre, kira artış oranları belirlenecek.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Kira artış oranı, ev sahiplerinin kiracılara yasal olarak uygulayabileceği en yüksek zam oranını ifade ederken, bu oran TÜFE'ye bağlı olarak her ay güncelleniyor. 2024 yılı için Ekim ayında uygulanacak kira artış oranı, bu hesaplama yöntemi ile belirlenmiştir ve kiracılar bu artışı bütçelerine göre planlamaktadır. Aynı zamanda, kira artışı üst sınırı yasalarla belirlendiği için bu oranların geçilmesi mümkün değildir.

EYLÜL AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?

Eylül ayı kirada tavan zam oranı 64,91 olarak belirlenmişti.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı hesaplanırken, mevcut kira bedeli ile TÜFE 12 aylık ortalamalara göre belirlenen oran çarpılır ve yeni kira bedeli ortaya çıkar.

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