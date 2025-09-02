Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması başlıyor. Almanya'nın güçlü temsilcisi Eintracht Frankfurt ile aynı gruba düşen Galatasaray, Devler Ligi'nde heyecan dolu bir serüvene hazırlanıyor. Türkiye'yi gururla temsil edecek sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında toplam 8 maç oynayacak. Bu maçların yarısı deplasmanda, diğer yarısı ise Galatasaray'ın ev sahibi olduğu stadyumda gerçekleşecek.Galatasaray-Eintracht Frankfurt maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'un deplasmanına konuk olacak. 18 Eylül tarihinde oynanacak bu kritik mücadele, sarı-kırmızılılar için sezonun en önemli sınavlarından biri olacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında yer alan Galatasaray, güçlü rakibi karşısında sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılarak gruba iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Taraftarların büyük heyecanla beklediği karşılaşma, futbolseverlere yüksek tempolu ve çekişmeli bir mücadele izleme fırsatı sunacak.

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk sınavına Almanya deplasmanında çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt ile 18 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu dev mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Avrupa arenasında iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Temposu yüksek geçmesi beklenen karşılaşma, milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek.

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz kesinlik kazanmazken, maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler yayın bilgilerini öğrenmek için arayışa geçti. Yayıncı kuruluşla ilgili detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ!