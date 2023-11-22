Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin polis alımı yapılacağını açıkladı. Kullanıcılar tarafından POMEM şartları araştırılıyor. Peki, EGM polis alımı başvuruları başladı mı? 2024 polis alımı (EGM başvuru) ne zaman? EGM polis alımları başladı mı, son tarih ne, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

EGM POLİS ALIMI BAŞVURU: 2024 polis alımı (EGM başvuru) ne zaman? EGM polis alımları başladı mı, son tarih ne, başvuru şartları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve POMEM başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 POMEM başvuru için son gün ne zaman merak konusu oldu. Peki, Peki, EGM polis alımı başvuruları başladı mı? 2024 polis alımı (EGM başvuru) ne zaman? EGM polis alımları başladı mı, son tarih ne, başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

EGM POLİS ALIMI BAŞVURU

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 bin 102 personel alımı gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

2024 POLİS ALIMI (EGM BAŞVURU) NE ZAMAN?

Bu karara göre, 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru, moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı alımı yapılacak.

EGM POLİS ALIMLARI BAŞLADI MI, SON TARİH NE, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı ve EGM polis ve memur alımı başvuru tarihleri ile şartları araştırılmaya başlandı. Ancak, henüz EGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri konusunda bir açıklama yapılmadı. Polis alımı başvuru süreciyle ilgili detaylar şu an için belirsizliğini koruyor.