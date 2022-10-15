Masterchef'in 15 Ekim tarihli yarışmasında şefler tarafından ege otlu quiche yapılması istendi. Peki, Ege otlu quiche tarifi! Ege otlu quiche nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? Detayları haberimizde…

Elmalı strudel tarifi! Elmalı strudel nasıl yapılır? Elmalı strudel için gerekli malzemeler neler?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu ise ege otlu quiche oldu. Peki, Ege otlu quiche tarifi! Ege otlu quiche nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte detaylar…

EGE OTLU QUICHE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

Temel malzemeler:

2.5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı oda ısısında tereyağı

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

Üstü için:

Yarımşar demet arapsaçı, turp otu ve cibes

2-3 dal fesleğen

1 dal biberiye

200 ml krema

1 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

EGE OTLU QUICHE NASIL YAPILIR?