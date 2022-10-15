Ege otlu quiche tarifi! Ege otlu quiche nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?
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Masterchef'in 15 Ekim tarihli yarışmasında şefler tarafından ege otlu quiche yapılması istendi. Peki, Ege otlu quiche tarifi! Ege otlu quiche nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? Detayları haberimizde…
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu ise ege otlu quiche oldu. Peki, Ege otlu quiche tarifi! Ege otlu quiche nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte detaylar…
EGE OTLU QUICHE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?
Temel malzemeler:
- 2.5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı oda ısısında tereyağı
- 1/4 su bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 adet yumurta
Üstü için:
- Yarımşar demet arapsaçı, turp otu ve cibes
- 2-3 dal fesleğen
- 1 dal biberiye
- 200 ml krema
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
EGE OTLU QUICHE NASIL YAPILIR?
- Tabanı için hamur malzemesini geniş bir kaba alıp iyice yoğurun ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.
- Hamuru streç filme sarıp 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Dinlenen hamuru hafif unlanmış tezgaha alıp merdane yardımıyla orta boy bir tart kalıbının kenarlarını da kaplayacak büyüklükte açın.
- Yağlanmış kalıba kenarlarından hafifçe sarkacak şekilde yerleştirin. Tabanına çatal yardımıyla delikler açın.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 7-8 dakika hafifçe kızarana kadar pişirin. Üzeri için tüm otları ayrı ayrı ve diri kalacak şekilde haşlayın. Sudan alıp soğutun ve kıyın.
- Hepsini bir kaba alıp üzerlerine tuz ekleyip karıştırın. Daha sonra pişen tart hamurunun üzerine yayın. Krema ve yumurtayı çırpıp üzerine dökün.
- En son rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri iyice kızarana kadar pişirin ve ılındıktan sonra servis yapın.
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