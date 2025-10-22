Ecogreen Enerji kaç lot verir, halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Ecogreen Enerji halka arz ne zaman?

Türkiye'nin enerji sektöründe yükselen yıldızı Ecogreen Enerji Holding, 2025 yılının son çeyreğinde gerçekleştireceği halka arz ile yatırımcıların gündeminde önemli bir yer ediniyor. Peki,Ecogreen Enerji halka arz ne zaman? Ecogreen Enerji kaç lot verir, halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Detaylar haberimizde!

ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ecogreen Enerji Holding A.Ş., 2025 yılının en dikkat çeken halka arzlarından biri olarak yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Şirketin hisse senetleri, 10,40 TL fiyat seviyesinden halka arz edilecek. Talep toplama süreci ise 22, 23 ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde, gün içerisinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu üç günlük süreçte yatırımcılar, Ecogreen Enerji hisseleri için taleplerini iletebilecekler. Halka arzın zamanlaması ve fiyat seviyesi, yatırımcıların portföy çeşitlendirmesinde önemli bir alternatif olarak görülüyor.

ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG KAÇ LOT VERİR?

Ecogreen Enerji'nin halka arzına yapılacak katılım tutarına göre elde edilebilecek lot sayıları, yatırımcıların bütçesine uygun çeşitli seçenekler sunuyor. Halka arzda yatırımcıların alabileceği hisse lotları, aşağıdaki gibi farklı katılım tutarlarına göre şekilleniyor:

150 Bin TL katılımda yaklaşık 294 lot (yaklaşık 3.057 TL değerinde)

250 Bin TL katılımda yaklaşık 176 lot (yaklaşık 1.830 TL değerinde)

350 Bin TL katılımda yaklaşık 126 lot (yaklaşık 1.310 TL değerinde)

500 Bin TL katılımda yaklaşık 88 lot (yaklaşık 915 TL değerinde)

700 Bin TL katılımda yaklaşık 63 lot (yaklaşık 655 TL değerinde)

1.1 Milyon TL katılımda yaklaşık 40 lot (yaklaşık 416 TL değerinde)

1.6 Milyon TL katılımda yaklaşık 28 lot (yaklaşık 291 TL değerinde)

2.2 Milyon TL katılımda yaklaşık 20 lot (yaklaşık 208 TL değerinde)

Bu çeşitlilik, farklı bütçeye sahip yatırımcıların Ecogreen Enerji hisselerine katılımını kolaylaştırırken, piyasada dengeli bir talep oluşmasına da olanak sağlıyor.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ecogreen Enerji Holding'in halka arzı, sermaye piyasalarının standartlarına ve katılım endeksine uygun şekilde düzenlenmiştir. Halka arz sürecinde payların dağılımı, yatırımcılar arasında dengeli ve şeffaf bir şekilde yapılacak şekilde yapılandırılmıştır. Şirket, sermaye piyasası kurallarına uygun olarak hazırlanmış izahname ve dokümanlarla yatırımcıya güven vermektedir.

Ayrıca, Ecogreen Enerji'nin faaliyet alanı ve finansal durumu, halka arzın yatırımcılar tarafından sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu da halka arzın katılım endeksine uyumlu olduğunu ve yatırımcıların beklentilerini karşılayacak şekilde planlandığını göstermektedir.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Ecogreen Enerji'nin halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, Türkiye'nin önde gelen çok sayıda banka ve yatırım kuruluşu üzerinden işlem yapabilirler. Halka arzda yer alan kurumlar, yatırımcıların erişimini kolaylaştırmak ve katılımı artırmak amacıyla geniş bir ağ sunuyor. İşte Ecogreen Enerji halka arzına katılım sağlayabilecek başlıca bankalar ve aracı kurumlar:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Yukarıda listelenen kurumlar, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların halka arz sürecine kolay erişimini sağlamakta olup, Ecogreen Enerji'nin piyasa erişimini güçlendirmektedir. Böyle geniş bir dağıtım ağı, şirketin hisse senetlerine olan talebin sağlıklı bir şekilde karşılanması için kritik önem taşımaktadır.



