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Ebru Şallı EYT'li mi oldu? Ebru Şallı EYT için ne dedi? Ebru Şallı EYT açıklaması!

Ebru Şallı EYT'li mi oldu? Ebru Şallı EYT için ne dedi? Ebru Şallı EYT açıklaması!

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Model, sunucu ve pilates eğitmeni olan Ebru Şallı çok konuşuluyor. Ebru Şallı EYT'li mi oldu? Ebru Şallı EYT için ne dedi? Ebru Şallı EYT açıklaması! İşte cevaplar…

Ebru Şallı da EYT'li oldu! 7 bin 500 TL maaş alacakEbru Şallı da EYT'li oldu! 7 bin 500 TL maaş alacak
Gözaltına alınan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, lüks arabasını vererek hapisten kurtulduGözaltına alınan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, lüks arabasını vererek hapisten kurtuldu

1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisi olan vetelevizyon programlarıyla tanınan Ebru Şallı çok konuşuluyor. Emekli maaşlarının gündemde olduğu şu günlerde Ebru Şallı'nın açıklamaları araştırılıyor. Peki, Ebru Şallı Eyt'li mi oldu? Ebru Şallı EYTiçin ne dedi? Ebru Şallı EYT açıklaması! İşte cevaplar…

EBRU ŞALLI EYT'Lİ Mİ OLDU?

Son günlerde eşi Uğur Akkuş'un dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Ebru Şallı, dün Nişantaşı'ndaki bir mekanın davetinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan ve oldukça keyifli olduğu görülen Şallı, emekli olduğunu açıkladı.

EBRU ŞALLI EYT İÇİN NE DEDİ? EBRU ŞALLI EYT AÇIKLAMASI!

45 yaşındaki Ebru Şallı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar kervanından olduğunu ve sonunda beklediği haberi aldığını basın mensuplarıyla paylaştı. Emeklilikle ilgili işlemlerin tamamlandığını ifade eden ünlü isim, " EYT'liydim. Başvurdum ve emekli oldum. Emekli maaşım 7 bin 500 TL… Bayram olmadan bayram ikramiyesi geldi. Onu şu an harcamadım" dedi.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

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