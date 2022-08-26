Birçok izleyicisi bulunan Duy Beni dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu hafta yayınlanacak olan 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu en sık sorulan sorular arasında. Peki Duy Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 9. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 9. bölüm son fragman izle!

İzleyicileri tarafından yeni bölümü heyecanla beklenen diziler arasında yer alan Duy Beni dizisi, 9. bölümü ile birlikte bu hafta izleyicileriyle buluşacak. Duy Beni dizisi 9. bölümü ile birlikte 1 Eylül saat 20:00'da izleyicileriyle Star tv ekranlarında buluşacak.

DUY BENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Duy Beni dizisinin 9. bölüm fragmanı 26 Ağustos tarihinde yayınlandı.

DUY BENİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ OYUNCU KADROSU