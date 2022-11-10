Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni bugün 19. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Duy Beni canlı izle! Star TV Duy Beni 19. bölüm canlı izle! Duy Beni son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Duy Beni canlı izleme linki var mı? 10 Kasım Star TV canlı izle!

Duy Beni 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Duy Beni yeni bölümde neler olacak?

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif, Zafer Özer Çetinel, Gülsev Karagöz, Okan Başar Bahar, Arzu Bıçakçı, Burcu Tatlıses, Feraye Gizem Kurt, Görkem Tüzün, İlayda Çelik Tez, Caner Güler, Meriç Demiray ve Cüneyt Bolak'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram, romantik ve gençlik türündeki televizyon dizisi. Duy Beni canlı izle! 10 Kasım Star TV Duy Beni 19. bölüm canlı izle! Duy Beni son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!

DUY BENİ CANLI İZLE!

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gaye'nin beklenmedik geri dönüşü Kanat'ı alt üst etmiştir. Bir yandan kendi karmaşasıyla boğuşurken diğer yandan Ekim'i üzmekten ölesiye korkmaktadır. Ekim ise her şeyden habersiz, Kanat'a güvenmeye, ilişkilerinde yeni bir adım atmaya karar verir.

Gaye, Kanat'a yakın olmak için okula girer. Kanat iyice sıkışmış hisseder. Ekim, dost görünen bu sessiz düşmanla yakınlaşır.

Emine intikam ateşiyle okula döner. Hedefinde Ozan ve Melisa vardır. Melisa ise daha büyük bir düşmanla baş etmeye çalışmaktadır. Hastalığı ciddileşir ve onu tehlikeli oyunlara sürükler.

Rıza Ekim'in başını belaya sokmak için okul bekçisi Mevlüt'le anlaşır. Mevlüt Ekim'e arkadaş gibi yaklaşır. Kanat, Gaye'den kurtulmak için geçmişin gizemini çözmesi gerektiğini anlar. Bunun için Gaye'yle bir otel odasında buluşması gerekmektedir.

DUY BENİ KONUSU NEDİR?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ OYUNCU KADROSU

Selim Bender (Berk Hakman), (1-12)

Bahar Aydın (Ege Kökenli), (1-11)

Ekim Güleryüz (Rabia Soytürk), (1-)

Kanat Günay (Caner Topçu), (1-)

Melisa Gerçek (Sümeyye Aydoğan), (1-)

Leyla Ertener (Helin Kandemir), (1-)

Aziz Günay (Burak Can), (1-)

Fikret Tosun (Durul Bazan), (1-16)

Rıza Günay (Murat Daltaban), (1-)

Bekir Kaplan (Taha Bora Elkoca), (1-)

Neşe Güleryüz (Feride Çetin), (1-)

Halil Kaplan (Aytaç Uşun), (1-)

Ozan Yılmaz (Utku Coşkun), (1-)

Ayşe Karaca (Gökçe Güneş Doğrusöz), (1-)

Hazal Demir (Meltem Akçöl), (1-)

Suna Günay (Yeliz Akkaya), (1-)

Hatice Karaca (Elif Çakman), (1-)

Sedat Karaca (Bedir Bedir), (1-)

Dağhan Kara (İbrahim Yıldız), (1-)

Selçuk (Hamdi Alp), (1-)

Süleyman Gerçek (Alper Atak), (1-)

Ece Ay (Dilara Sümbül), (1-)

Naz Duru (Jasmin Berkiş), (1-)

Ceyda Astan (Sena Gençtürk), (1-)

Emine Sakan (Cemre Özşişman), (1-)

Orjinal (İzzet Yüksek), (1-)

Şükran Ertener (Bedia Ener), (1-)

Derviş Demir (Ufuk Özkan) (13-18)

Ateş (Miro Gerede Erkaya) (13-)

Gaye (Tuğba Uluay) (?)