Dünyanın en uzun öküzü günde kaç litre su içer? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 29 Mart 2024 Cuma!

Survivor 2024'te bugün günü Bil Bakalım oynanıyor. İlginç soruların yer aldığı bölümde Dünyanın en uzun öküzü günde kaç litre su içer sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Dünyanın en uzun öküzü günde kaç litre su içer?

DÜNYANIN EN UZUN ÖKÜZÜ GÜNDE KAÇ LİTRE SU İÇER?

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 13 yaşındaki Tommy adındaki öküz, 1,87 metrelik boyuyla "dünyanın en uzun öküzü" unvanını elde etti. Tommy, her gün 13 kilo kuru tahıl ve 31 kilo samanla besleniyor. Günde 114-151 litre su tüketiyor.