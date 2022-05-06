Dr. Strange çıktı mı, ne kadar izlendi? Dr. Strange bilet fiyatları ne kadar? Konusu nedir, ne zamana kadar vizyonda? - Haberler

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Dr. Strange çıktı mı, ne kadar izlendi? Dr. Strange bilet fiyatları ne kadar? Konusu nedir, ne zamana kadar vizyonda?

Haberler.com - Gündem
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Dr. Strange çıktı mı, ne kadar izlendi? Dr. Strange bilet fiyatları ne kadar? Konusu nedir, ne zamana kadar vizyonda?

Marvel'ın Doctor Strange In The Multiverse of Madness, pek çok ülkede vizyona girerek kısa sürede ilgi topladı. Dr. Strange çıktı mı? sorusunun yanıtı en çok araştırılan konular arasında yer alırken Dr. Strange bilet fiyatları ne kadar? Konusu nedir, ne zamana kadar vizyonda? sorularının da cevabı merak edildi.

Dr. Strange çıktı mı, ne kadar izlendi, sorularının yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İlk günde Amerika'da 27,2 milyon $ kazandırdı. İlk günün genel sonuçları Spider-Man: No Way Home'un sadece %4 altında ve orijinal 2016 Doctor Strange'in şaşırtıcı bir şekilde %153 ve ayrıca benzer bir şekilde The Batman'in %210 önünde. Dr. Strange bilet fiyatları ne kadar? Konusu nedir, ne zamana kadar vizyonda?

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında adıyla vizyona giren Dr. Strange 2, 6 Mayıs 2022'den itibaren sinemalarda.

Sam Raimi'nin yönettiği devam filminin pazar payları %60'ın üzerinde ve %90'a kadar çıkıyor. Kısa sürede Amerika'da 27,2 milyon $ kazandırdı.

Doktor Strange"in devam filmi olan "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok"taki olayların sonrasındaki bir zamanda geçecek. Filmde çoklu evrenlerle ilgili daha çok şey öğreneceğiz.

Orijinal "Örümcek Adam" üçlemesinin yönetmen koltuğunda Sam Raimi, "Doktor Strange" devam filmiyle geri dönüyor. Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor'da kadrodaki isimler arasında.

Benedict Cumberbatch

Elizabeth Olsen

Rachel McAdams

Benedict Wong

Chiwetel Ejiofor

Xochitl Gomez

Sinema salonlarında Doctor Strange 2 bilet fiyatları tam 50 ile 60 lira arasında değişmektedir.

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