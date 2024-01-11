DOLAR YÜKSELDİ Mİ, NE KADAR? 11 Ocak Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL güne yükseliş ile başlayarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Dolar kuru 30 TL'yi görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 33,09 liradan işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 38,49 liradan işlem görüyor.

GÖZLER ABD'DEKİ TOPLANTIDA OLACAK

Yurt içi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ABD'deki yatırımcı toplantılarında olacak. New York'ta gerçekleştirilecek toplantıya TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise toplantıya, Ankara'daki programları nedeniyle çevrimiçi katılacak. Toplantıda Erkan'ın dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantıya katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs ve PIMCO öne çıkıyor. Türkiye'nin risk primi 300 baz puan üzerinde işlem görürken, gösterge tahvil faizi de yüzde 40'ın üzerinde.