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DOLAR NE KADAR? 3 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 3 Nisan 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 3 Nisan 2024 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dün günü 32,0525 TL'den tamamlayan dolar güne değer kaybıyla başlamasının ardından 31,99 TL seviyesinden işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Saat 10.40 itibarıyla Euro 34,46 TL den satılıyor

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 40,23 TL seviyesinden satılıyor.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı verileri yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı da şubatta, bir önceki aya kıyasla 8 bin artarak 8 milyon 756 bine yükselirken, fabrika siparişleri de aynı dönemde yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirterek, bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacağına ilişkin beklentileri beslediğini ifade etti.

Bugün Powell'ın gerçekleştireceği açıklamalardan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere ABD'de açıklanacak verilerin de piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu bildirdi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 3,16, yıllık 68,5 arttı. Analistler, günün ger kalanında Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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