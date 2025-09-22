Dolar bugün ne kadar? 22 Eylül 2025 döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar?

Türkiye ekonomisinde döviz kurları her zaman yatırımcıların, iş insanlarının ve bireysel tüketicilerin yakından takip ettiği önemli göstergelerden biri. 22 Eylül 2025 itibarıyla Dolar, Euro ve İngiliz Sterlini'nin Türk Lirası karşısındaki güncel değerleri ve piyasalardaki genel durumu hareketlendiriyor. Peki, Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar? İşte, 22 Eylül 2025 döviz kurları...

22 EYLÜL 2025 DOLAR FİYATI - DOLAR BUGÜN NE KADAR?

2025 yılının Eylül ayının son haftasında Dolar/TL kuru, piyasaların hareketliliği ve global ekonomik gelişmeler ışığında önemli değişimler gösteriyor.

Bugün itibarıyla Dolar alış fiyatı 41,3567 TL, satış fiyatı ise 41,4113 TL seviyesinde seyrediyor. Bu değerler, son dönemlerde Türk Lirası'ndaki dalgalanmalar ve küresel dolar talebindeki artışla yakından bağlantılıdır. Yatırımcılar ve finansal analistler, Dolar'daki bu hareketliliği ekonomi politikalarına ve merkez bankası kararlarına bağlı olarak izlemeye devam ediyor.

Dolar kurundaki bu seviyeler, ithalat ve ihracat yapan işletmelerin maliyet hesaplamalarını etkilediği gibi, döviz cinsinden borçlanan şirketler için de kritik öneme sahip. Ayrıca döviz tasarrufu bulunan bireyler ve yatırımcılar için de fiyat takibi hayati.

22 EYLÜL 2025 EURO FİYATI - EURO BUGÜN NE KADAR?

Avrupa Birliği'nin resmi para birimi olan Euro, Türk Lirası karşısında bugün itibarıyla 48,7133 TL olarak işlem görüyor. Euro/TL kuru, özellikle Türkiye'nin Avrupa ile olan ticari ilişkileri, enerji ithalatı ve turizm gelirleri açısından yakından takip ediliyor.

Euro'da görülen bu seviyeler, hem küresel piyasalardaki Euro talebine hem de Türkiye'deki ekonomik göstergelere bağlı olarak şekilleniyor. 2025 yılında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler Euro'nun değerini doğrudan etkileyen faktörler arasında.

Ek olarak, Euro'nun bu performansı, döviz cinsinden borç yükü bulunan şirketlerin ve vatandaşların finansal planlamaları açısından önemli veriler sunuyor.

22 EYLÜL 2025 STERLİN FİYATI - STERLİN BUGÜN NE KADAR?

İngiliz Sterlini, küresel finans piyasalarında güçlü para birimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 22 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 1 İngiliz Sterlini = 55,83 Türk Lirası seviyesinde işlem görmekte.

Sterlin/TL kurundaki bu fiyat, İngiltere'nin ekonomik göstergeleri, Brexit sonrası ticari ilişkiler ve küresel piyasalardaki risk iştahı gibi faktörlerin etkisiyle belirleniyor. Türkiye açısından bakıldığında, Sterlin'in yüksek değeri özellikle İngiltere ile iş yapan sektörler için kritik bir parametre oluşturuyor.

Bu fiyat seviyesi, aynı zamanda döviz tasarrufu ve yatırım aracı olarak Sterlin'i tercih edenler için de yol gösterici nitelikte.