Dolar- Altın rekor fiyatı! Dolar- Altın ne kadar? Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL? 6 Haziran döviz fiyatları!

Dolar, Euro, Altın ne kadar ve Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL olduğu gündeme geliyor. 2023 Seçimlerinden sonra döviz fiyatları sıklıkla araştırılıyor. 6 Haziran döviz fiyatları merak ediliyor. ün 20 lira sınırının üzerinde seyreden dolar/TL kuru bu sabah 20,27 seviyelerinin üzerinde seyrediyor. Peki, Dolar, Euro, Altın ne kadar? Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL? 6 Haziran döviz fiyatları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından piyasalar güne dikkat çeken bir hareketlilikle başladı. Dolar, Euro, Altın ne kadar ve Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Dolar, Euro, Altın ne kadar ve Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL olduğu gündeme geliyor. Dolar, Euro, Altın ne kadar? Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL? 6 Haziran döviz fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.353 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 artışla 1.341 liradan tamamladı.

ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 1.353 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.220 lira, Cumhuriyet altını da 8.990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,7 artışla günü 1.962 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.960 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

ABD'de borç limiti krizinin çözülmesiyle ABD hazinesinin tahvil satışlarına başladığını aktaran analistler, ABD hükümetinin borçlanmasının piyasalarda likiditeyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin devam ettiğini ifade etti.

FED'İN FAİZİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek hafta yüzde 75 ihtimalle faiz oranlarını değiştirmeyeceğinin fiyatlandığını belirterek, Banka'nın nihai faiz oranının şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde oluşacağı beklentisinin güçlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.930 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.