Doktorlar ne zaman grevde? Mayıs'ta aile hekimleri, doktorlar grevde mi? Doktorlar neden grev yapıyor? - Haberler

Doktorlar ne zaman grevde, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri, isteklerini sık sık gündeme getiriyor. Bu kapsamda doktorlar greve çıkıyor. Mayıs'ta doktorlar grevde mi? Doktorlar neden grev yapıyor?

DOKTORLAR NE ZAMAN GREVDE?

Sağlık sendikası Hekimsen, doktorların 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacaklarını açıkladı. 6 gün sürecek olan grev kararı Hekimsen'in sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada "Mayıs ayında tüm Türkiye'de meslektaşlarımızla birlikte 6 gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ACİL VAKALAR NE OLACAK?

6 gün uygulanacak grev boyunca sağlık kuruluşları resmî tatillerde sunulduğu şekilde devam edecek. Bu nedenle vatandaşların acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmaması istenecek. Grev süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak.

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