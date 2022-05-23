Doğuş kimdir? Doğuş hayatı ve biyografisi! Doğuş kaç yaşında, nereli? - Haberler

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DOĞUŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Haziran 1974

47yaşında

Almanya

Boy: 1,77 m

Orhan Baltacı, ya da tanınan adıyla Doğuş (d. 30 Haziran 1974, Almanya), Türk şarkıcı.

Doğuş, 30 Haziran 1974'te Almanya'da doğdu. Aslen Rize, İkizdereli olan şarkıcı 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Aile içi sorunlarından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. Çeşitli zorluklarla karşılaştı. Adını "Doğuş" olarak değiştirdi. Survivor'da yarıştı. 2014 yılının Kasım ayında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi, ikiz çocukları var.

Kariyeri[değiştir | kaynağı değiştir]

Çalışma hayatına başlangıcını 1997 yılında İskender Ulus prodüktörlüğünde kendi söz-müziklerinden oluşan DOĞUŞ adlı albümüyle yaptı. İlk albümü olmasına rağmen "Gamsız", Uyan", "Ben Sensiz Ne Yaparım" gibi şarkıları liste başı oldu.

1998'de "Yalancı", "Milyonda Bir", "Bunun Adına Yürek Derler" gibi parçaları içeren kariyerinin ikinci albümü olan Doğuş ve Şarkıları'nı çıkardı.

2000'de Almanya'da yapılan kariyerinin üçüncü albümü Hadi Hızlandır ile şarkıcılık kariyerine devam etti. Albümde "Gülüm", "Günah Pazarı", "Bebişim", "Ayrılmalıyız" gibi bilinen şarkıları da vardı.

2001'de dördüncü albümü Sevdim'i, Temmuz 2002'de ise beşinci albümü Denge'yi çıkardı.

İkinci bir 2 yıllık aranın ardından Haziran 2004'te 6. His adlı albümünü çıkardı.

2005[değiştir | kaynağı değiştir]

Yıllardır bir aile olduğu Ulus Müzik'ten ayrıldı ve Promise Production ile anlaştı. Ardından Tam Doğuş adlı albümünü çıkardı. Bu albümünde Grek ezgilerini de içeren şarkılar yer aldı.

Daha sonra Doğuş kendi müzik firması olan Doğ Müzik'i kurdu ve ilk prodüktörlüğünü Elif Karlı'nın albümünde yaptı.

2006

Promise Production'da şanssızlıklar yaşayan Doğuş, DSM'ye geçti. Ekibinde köklü değişikliklere gitti ve DSM etiketiyle "Bozuk" isimli maksi teklisini çıkardı. Bu albümde bir de olan "Don't Cry" isimli Ceza'nın ingilizce versiyonu bulunmaktadır. Ayrıca bu şarkısına çektiği klibi Doğuş'un ilk video klibi oldu.

Doğuş'un 2006'daki dev projelerinden biri de yıllardır üzerinde çalışılan Unicef yararına çekilecek film. Doğuş bu filmde başrolde hayatını oynacaktır.

Doğuş 2006 yılında 6 ay arayla 2. ve aynı zamanda tamamen tarzını değişerek arabesk bir albümle sevenleriyle tekrar buluştu. Albüm 21 Ekim 2006 tarihinde raflardaki yerini aldı. Albümle birlikte aynı gün ilk videoda albümün 1 numaraları şarkısı "Dönek"e çekildi.

2008'de "Ten" adlı maksi teklisini çıkararak aynı zamanda yurtdışında yabancı şirketle çalışmasını tamamladı. Proje DSM etiketiyle Türkiye müzik piyasasında yerini aldı.

2009'da "Onbirde Bir" albümünün şarkıları kendisine ait olan söz ve müzik albümünde solist performansı sergiledi.

2010'da Kırık Hançer albümünde Doğuş, Cankan ve Niran Ünsal ile düet yaptı. Albümün çıkış parçası olan "Gitme" isimli şarkı için İshak Paşa Sarayı'nda klip çekildi. Klibin yönetmenliğini Doğuş kendisi üstlendi. 2014 yılında Azerbaycan'da Seni Axtariram isimli programın sunucusu olan Xosqedem Baxseliyeva ile evlendi.

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