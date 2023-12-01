Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor. Bir odada en fazla 2 kişinin seyahat edebileceği Turistik Doğu Ekspresi'nde düşük dönem oda ücreti, normal dönem oda ücreti ve yüksek dönem oda ücreti belli oldu. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2023 ne kadar? Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Doğu Ekspresi başladı mı? İşte detaylar…

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar?

Odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuk ücretsiz seyahat edebileceği Doğu Ekspresi turistik seferleri başladı. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2023 ne kadar? Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Doğu Ekspresi başladı mı? İşte detaylar…

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Turistik Doğu Ekspresi'nin 11 Aralık'ta seferlerine başlayacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi seferleri için bilet satışlarının devam ettiği belirtilerek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hayata geçirilen Turistik Doğu Expresi'nin ilk seferi 11 Aralık'ta yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ni 11 Aralık'ta Ankara'dan Kars'a uğurlayacak" denildi.

DOĞU EKSPRESİ BİLET NE KADAR 2023, 2 KİŞİLİK, 4 KİŞİLİK ÖRTÜLÜ KUŞETLİ, YATAKLI NE KADAR?

Turistik Doğu Ekspresi seferleri 11 Aralık'ta başlıyor. Bir odada en fazla 2 kişinin seyahat edebileceği seferler başlıyor. Buna göre;