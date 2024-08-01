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Doğal gaza zam gelecek mi? Evlerde doğal gaza ne kadar zam geldi?

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Doğal gaza en son ne zaman zam geldiği ve konutlarda kullanılan doğal gaza ne kadar zam geldiği merak ediliyor. BOTOŞ doğal gaz fiyatlarında güncelleme yaptı. Doğal gaz zammı ne zaman geçerli olacak ve doğal gaz fiyatı ne kadar oldu sorularına yanıt aranıyor. Peki, Doğal gaza zam gelecek mi? Evlerde doğal gaza ne kadar zam geldi?

Doğalgaza ne kadar zam geldi? BOTAŞ, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artışa gidildiğini bildirdi. Doğal gaz zamlı fiyatı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

DOĞAL GAZA NE KADAR ZAM GELDİ?

BOTAŞ'ın internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında değişiklik olmadı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı ise 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

DOĞAL GAZDA FİYAT TARİFELERİ AYLIK HESAPLANIYOR

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Doğal gaza zam gelecek mi? Evlerde doğal gaza ne kadar zam geldi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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