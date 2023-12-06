KANAL D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı Çarşamba günü 13. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Dilek Taşı yeni bölüm (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Dilek Taşı Her Çarşamba KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dilek Taşı 13. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Dilek Taşı Yeni bölüm (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Dilek Taşı her Çarşamba KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Dilek Taşı yeni bölümü her çarşamba saat 20.00'de KANAL D ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Dilek Taşı Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

KANAL D'nin sevilen dizisi "Dilek Taşı" her Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Dilek Taşı " her çarşamba saat 20.00'de KANAL D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Salih Bademci Hazal Subaşı Ozan Dolunay Elif Doğan Özge Özberk Perihan Savaş Teoman Kumbaracıbaşı Çiçek Dilligil Engin Yüksel Afra Karagöz Lena Naz Kalaycı Ömer Toprak Yılmaz

DİLEK TAŞI KONUSU NE?

Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.