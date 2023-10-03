Devlet kadrolarına 720 personel alımı! KPSS P3-P93-P94 puanlı ve KPSS şartsız ilanlar peş peşe geldi

Kamu personeli alım ilanları peş peşe geldi! Devlet kadrolarına 720 personel alımı yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu ve AFAD kadrosunda toplam 720 personel istihdam edilecek. Alımlarda KPSS P3, P93, P94 puan türleri istenecek, bazı kadrolarda ise KPSS şartı bulunmayacak. Kamuya sözleşmeli personel alımına ilişkin tüm detaylar haberimizde...

Devlet kadrolarına 720 personel alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu ve AFAD kadrosunda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunmayan İletişim Başkanlığı kendi sınavını yapacak. İşte, devlet kadrolarına 720 personel alımı ile ilgili tüm detaylar...

DEVLET KADROLARINA 720 PERSONEL ALIMI

Kamu personeli alım ilanları sayfası https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresinden yayımlanan ilanlara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu ve AFAD'a personel alımı yapılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla 30 personel alınacak. Başvuru yapan adaylarda KPSS şartı aranmayacak. Sınav başvurusu 16/10/2023-27/10/2023 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezi ANKUZEF üzerinden yapılacak.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 215 sözleşmeli personel alınacak. 40 ili kapsayan alımda 149 kişiden KPSS P94, 66 kişiden KPSS P93 puanı istenecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere30 Ekim – 3 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacak. İnternet başvuru tarihleri ise 6 Ekim'de sona erecek.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Kadroya başvurular 3 Ekim'de sona erecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa illerine 450 personel alınacak. Orkestra, koro, topluluklar ve dansçılar için özel şartlar aranacak.

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