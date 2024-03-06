Üye Girişi
Haberler

DEVA Partisi Kırıkkale adayı Adem Atmani kimdir? 2024 DEVA Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim?

Güncelleme:

DEVA Partisi'nin Kırıkkale belediye başkan adayı, Kırıkkale ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Kırıkkale adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Adem Atmani kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kırıkkale adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Adem Atmani kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ADEM ATMANİ KİMDİR?

Adem Atmani, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kırıkkale belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KIRIKKALE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kırıkkale adayı belli oldu. DEVA Partisi Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Adem Atmani oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Deva Partisi Kırıkkale Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Ataner Orkunoğlu kimdir? İYİ Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı Ataner Orkunoğlu kimdir? DEVA Partisi Kırıkkale adayı Adem Atmani kimdir? 2024 DEVA Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim? Eyüp Ali Özdemir kimdir? İYİ Parti İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Eyüp Ali Özdemir kimdir? Ali Coşkun kimdir? İYİ Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı Ali Coşkun kimdir? Yüksel Tümtürk kimdir? İYİ Parti İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı Yüksel Tümtürk kimdir? İsmail Yaşar kimdir? İYİ Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı İsmail Yaşar kimdir? Ayşe Gülnur kimdir? İYİ Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Ayşe Gülnur Şakir kimdir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 6 Mart EXXEN spor canlı izle! E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Mart Çarşamba? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! GS Warriors Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 6-7 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 6 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title