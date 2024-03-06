DEVA Partisi Kırıkkale adayı Adem Atmani kimdir? 2024 DEVA Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kırıkkale adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Adem Atmani kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ADEM ATMANİ KİMDİR?

Adem Atmani, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kırıkkale belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KIRIKKALE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kırıkkale adayı belli oldu. DEVA Partisi Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Adem Atmani oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.