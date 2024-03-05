DEVA Partisi Isparta belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Isparta adayı Tuna Tokuç kimdir?

DEVA Partisi Isparta belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Isparta adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Tuna Tokuç kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ ISPARTA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Isparta adayı belli oldu. DEVA Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Tuna Tokuç oldu.

TUNA TOKUÇ KİMDİR?

Tuna Tokuç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Isparta belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.