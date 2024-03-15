DEVA Partisi Dalaman adayı Bilal Baykan kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Dalaman belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Dalaman belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Muğla Dalaman adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Dalaman Belediye Başkan Adayı Bilal Baykan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BİLAL BAYKAN KİMDİR?

Bilal Baykan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Dalaman belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DALAMAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Dalaman adayı belli oldu. DEVA Partisi Dalaman Belediye Başkan Adayı Bilal Baykan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.