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Depremin Vurduğu Tarihi Çarşıda Buruk Ramazan Alışverişi

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Hatay'da vatandaşların geçtiğimiz yıllarda Ramazan alışverişi için akın ettikleri Antakya ticaretinin merkezi konumundaki tarihi Uzun Çarşı'da sessizlik ve burukluk hakim.

Depremin vurduğu tarihi çarşıda buruk Ramazan alışverişi

Esnaf Sait Ertuğrul: "Geçen yıllara göre yoğunluk az, geçtiğimiz yıllar Hataylılar memleketindeydi"

Alışveriş için çarşıya gelen Karaömer: "Her zaman doluydu, iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık olurdu"

HATAY - Hatay'da vatandaşların geçtiğimiz yıllarda Ramazan alışverişi için akın ettikleri Antakya ticaretinin merkezi konumundaki tarihi Uzun Çarşı'da sessizlik ve burukluk hakim.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da ticaretin merkezi konumunda olan Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı da zarar görmüştü. 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda bin 700 iş yerinden bazıları yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Depremin yaralarını sarmak için memleketine dönen afetzede esnaf, yeniden iş yerlerini açmış ve hayata başlamıştı. Deprem öncesinde ticaretin merkezi olan tarihi çarşı, Ramazan ayında alışveriş için vatandaşların vazgeçilmez noktasıydı. Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların iftarlık ve sahurluk alışverişlerini yapmak için akın ettikleri çarşıda bu yıl sessizlik ve burukluk hakim.

"Geçen yıllara göre yoğunluk az, geçtiğimiz yıllar Hataylılar memleketindeydi"

Tarihi çarşıda uzun yıllardır esnaflık yapan Edip Daş, "İnşallah rabbimin izniyle iyi olacağız. İnsanlarımız yavaş yavaş geliyor. Ramazan'ın ilk günleri zayıf olur. Geçen yıllara göre yoğunluk az, geçtiğimiz yıllar Hataylılar memleketindeydi. Eskiden Ramazan ayında künefeyi ve kadayıfı yetiştiremezdik" dedi.

"Geçen sene buruk geçmişti, bu sene de öyle"

Ramazan ayının geçtiğimiz yıl da buruk geçtiğini dile getiren çarşı esnafı Sait Ertuğrul, "Ramazan'ın başlamasıyla biraz hareketlilik var. Geçen sene buruk geçmişti, bu sene de öyle. Yapacağımız bir şey yok. Takdir ilahi, inşallah aynı felaketi bir daha yaşamayız. Geçen yıllarda yaşadığımız Ramazan ayını özlüyoruz, arıyoruz. Hemşehrilerimiz, göç edip gittiler" ifadelerini kullandı.

"Şu an çarşı bomboş, ben hiç burayı böyle görmemiştim"

Alışveriş yapmak için çarşıya gelen Selvi Karaömer, çarşıda yoğunluk olmadığına dikkat çekerek "Çarşıda şu an hiç kimse yok. Şu an çarşı bomboş, ben hiç burayı böyle görmemiştim. Geçtiğimiz yıllarda adım atacak yer yoktu, insanlarla tıklım tıklım olurdu. Şu an çarşı bomboş, baharatçıların önü dolu olurdu. Buruk bir Ramazan ayı yaşıyoruz" dedi.

Çarşının geçtiğimiz yıllarda hınca hınç dolu olduğunu ifade ede Cengiz Karaömer, "Uzun Çarşı'yı hiç böyle görmemiştik, ilk defa böyle görüyorum. Her zaman doluydu, iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık olurdu. Şimdi kimse yok, ne yapacağız bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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