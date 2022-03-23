Demet Evgar hamile mi? Demet Evgar evlendi mi, eşi kim?
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Ünlü oyuncu Demet Evgar, Mart ayında gerçekleştirilen nikahta işletmeci Levent Babataş ile dünyaevine girdi. Demet Evgar hamile mi? Demet Evgar evlendi mi, eşi kim? sorularının yanıtı magazin gündeminin araştırılan konuları arasında yer aldı.
Demet Evgar hamile mi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Oyunculuğuyla ve sesiyle beğeni toplayan Demet Evgar'ın özel hayatı da araştırılan başlıklar arasında. Demet Evgar evlendi mi, eşi kim?
Geçtiğimiz günlerde evlenen Demet Evgar'ın 3,5 aylık hamile olduğu belirtildi. Evgar'ın yakın dostu Gülcan Arslan ile pozundaki detay da gözlerden kaçmadı. Arslan'ın elini, arkadaşının karnına koyduğu görüldü.
Nikahtan özel anları ise Evgar'ın yakın dostu Gülcan Arslan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaştığı bir videoda Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.
Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşeceği belirtildi.
Arslan ile Evgar'ın nikahta çekildiği fotoğraflardaki detay da gözlerden kaçmadı. Gülcan Arslan'ın elini, yakın arkadaşının karnına koyduğu görüldü.
Demet Evgar (d. 18 Mayıs 1980, Manisa), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.
Manisa'da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney "Kaç Baba Kaç (It runs in the family)" başlıklı oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi" adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta "Takanlar ve Takılanlar" ve "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda "Elise" karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde "Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü"ne layık görüldü.
Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım adlı televizyon dizilerinin yanı sıra Banyo ve Beyza'nın Kadınları isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007'de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Rock Müzikalleri"nde rol aldı. 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde "Havar" karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaştı. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynadı.
İlk olarak Türkmax'te yayınlanan, ardından Star TV'ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde "Zeynep Yıldırım" karakterini canlandırdı. Özgü Namal'ın jüri üyeliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına Namal'ın yerinde kısa süreliğine bulundu. 2012 yılında manken Didem Soydan ile GQ dergisinin kapak sayfasına birlikte pozlar vermişlerdir. 2015 yılında Türk sinemasının 100 yıllık geçmişini taçlandırmak ve kutlamak maksadıyla Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı ve TÜRSAK Vakfı iş birliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonunun destekleri ile düzenlenen "Türk Sinemasının 100. Yılında En İyi İlk On'ları" projesi kapsamında Türk sinema tarihinin en iyi 10 kadın komedi oyuncusundan biri olarak seçilmiştir. 2017 yılında Engin Günaydın ile başrollerini paylaştığı Aile Arasında filmi 5,3 milyon seyirci tarafından izlenmiş ve Türkiye'de bilet satış kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1989 yılından sonraki dönemde en çok izlenen 10 sinema filmi arasına girmiştir.2018 yapımı TV dizisi Avlu ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Demet Evgar; Ceren Moray, Kenan Ece, Şebnem Dönmez, Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimlerle başrolde oynamıştır.
- Yedi Numara (2000) Yeliz
- Aslı ile Kerem (2002) Yeliz
- Yuvam Yıkılmasın (2003) Hülya
- Çınaraltı (2003) Nilüfer
- Bütün Çocuklarım (2004) Eyşan
- Emret Komutanım (2005) Üsteğmen Çiğdem
- Banyo (2005)
- Beyza'nın Kadınları (2005) Beyza Türker
- Erkekler Ağlamaz (2006)
- Bir Kadın Bir Erkek (2009) Zeynep
- Güneşi Gördüm (2009) Havar
- 2010 Yahşi Batı Suzan Van Dycke
- 2010 Vay Arkadaş Nil
- 2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Yasemin
- 2015 Yok Artık! Ceyda
- 2015 Kötü Kedi Şerafettin Misket ve Tacettin (ses)
- 39 Basamak
- Anna Kareninna
- Geca Mevsimi
- Ayşegül Hindistan'da
- Takanlar ve Takılanlar
- Aşk Çemberi
- Kadınlar da Savaşı Yitirdi
- 10. Afife Tiyatro Ödülleri (2005) - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Gece Mevsimi
- Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Gece Mevsimi
- Lions Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Gece Mevsimi