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DEM Parti Van Bahçesaray Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Bahçesaray adayı Remzi Orhan kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Van Bahçesaray Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Remzi Orhan kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Van Bahçesaray adayı Remzi Orhan kimdir?

Dem Parti Van Bahçesaray Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van Bahçesaray adayı Remzi Orhan kimdir?

DEM PARTİ VAN BAHÇESARAY ADAYI REMZİ ORHAN KİMDİR?

Remzi Orhan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van Bahçesaray Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Van Bahçesaray adayı Remzi Orhan memurdur ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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