DEM Parti Şırnak Cizre Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şırnak Cizre adayı Güler Yerbasan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şırnak Cizre Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Güler Yerbasan kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şırnak Cizre adayı Güler Yerbasan kimdir?
Dem Parti Şırnak Cizre Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şırnak Cizre adayı Güler Yerbasan kimdir?
DEM PARTİ ŞIRNAK CİZRE ADAYI GÜLER YERBASAN KİMDİR?
Güler Yerbasan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şırnak Cizre Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şırnak Cizre adayı Güler Yerbasan siyasetçidir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz