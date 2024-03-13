DEM Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Haliliye adayı Suphi Yilancı kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şanlıurfa Haliliye Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Haliliye adayı Suphi Yilancı kimdir?
Dem Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Haliliye adayı Suphi Yilancı kimdir?
DEM PARTİ ŞANLIURFA HALİLİYE ADAYI SUPHİ YİLANCI KİMDİR?
Suphi Yilancı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şanlıurfa Haliliye adayı Suphi Yilancı emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz