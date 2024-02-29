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DEM Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir adayı Helin Elif Geyik ve Erdem Eren Bektaş kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Helin Elif Geyik kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir adayı Helin Elif Geyik ve Erdem Eren Bektaş kimdir? DEM Parti'nin belediye başkan adayları netleşmeye devam ediyor.

Dem Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir adayı Helin Elif Geyik ve Erdem Eren Bektaş kimdir?

DEM PARTİ NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Nevşehir Belediye Eş Başkan Adayı Helin Elif Geyik ve Erdem Eren Bektaş oldu. Buna göre DEM Parti Nevşehir Belediye Eş Başkan Adayı Helin Elif Geyik ve Erdem Eren Bektaş'dır.

HELİN ELİF GEYİK KİMDİR?

Helin Elif Geyik 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Nevşehir Belediye EşBaşkan adayıdır.

ERDEM EREN BEKTAŞ KİMDİR?

Erdem Eren Bektaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Nevşehir Belediye EşBaşkan adayıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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