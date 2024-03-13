DEM Parti Mardin Nusaybin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Nusaybin adayı Gülbin Şahin Dağhan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Mardin Nusaybin Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Mardin Nusaybin adayı Gülbin Şahin Dağhan kimdir?
Dem Parti Mardin Nusaybin Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Mardin Nusaybin adayı Gülbin Şahin Dağhan kimdir?
DEM PARTİ MARDİN NUSAYBİN ADAYI GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN KİMDİR?
Gülbin Şahin Dağhan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Mardin Nusaybin Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Mardin Nusaybin adayı Gülbin Şahin Dağhan serbest meslek yapmaktadır ve üniversite/ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.