DEM Parti Mardin Midyat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Midyat adayı Hikmet Duman kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Mardin Midyat Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Mardin Midyat adayı Hikmet Duman kimdir?
Dem Parti Mardin Midyat Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Mardin Midyat adayı Hikmet Duman kimdir?
DEM PARTİ MARDİN MİDYAT ADAYI HİKMET DUMAN KİMDİR?
Hikmet Duman 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Mardin Midyat Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Mardin Midyat adayı Hikmet Duman serbest meslek yapmaktadır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz