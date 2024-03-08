DEM Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayraklı adayı İsmet Akbulak ve Pervin Polat kimdir?

Dem Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Bayraklı Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayraklı adayı İsmet Akbulak ve Pervin Polat kimdir?

DEM PARTİ İZMİR BAYRAKLI ADAYI İSMET AKBULAK KİMDİR?

İsmet Akbulak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Bayraklı Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR BAYRAKLI ADAYI PERVİN POLAT KİMDİR?

Pervin Polat 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Bayraklı Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz