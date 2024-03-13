DEM Parti Hakkari Yüksekova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari Yüksekova adayı Şadiye Kırmızıgül kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Hakkari Yüksekova Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Hakkari Yüksekova adayı Şadiye Kırmızıgül kimdir?
Dem Parti Hakkari Yüksekova Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Hakkari Yüksekova adayı Şadiye Kırmızıgül kimdir?
DEM PARTİ HAKKARİ YÜKSEKOVA ADAYI ŞADİYE KIRMIZIGÜL KİMDİR?
Şadiye Kırmızıgül 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Hakkari Yüksekova Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Hakkari Yüksekova adayı Şadiye Kırmızıgül siyasetçidir ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz