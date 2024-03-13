DEM Parti Erzincan Üzümlü Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan Üzümlü adayı Mehmet Baytekin kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Erzincan Üzümlü Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Erzincan Üzümlü adayı Mehmet Baytekin kimdir?
Dem Parti Erzincan Üzümlü Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzincan Üzümlü adayı Mehmet Baytekin kimdir?
DEM PARTİ ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ADAYI MEHMET BAYTEKİN KİMDİR?
Mehmet Baytekin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzincan Üzümlü Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Erzincan Üzümlü adayı Mehmet Baytekin
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz