DEM Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Bağlar adayı Siraç Çelik kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Bağlar adayı Siraç Çelik kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR BAĞLAR ADAYI SİRAÇ ÇELİK KİMDİR?

Siraç Çelik 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Bağlar Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Bağlar adayı Siraç Çelik kadastro teknisyenidir ve ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz