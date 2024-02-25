DEM Parti Çankırı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çankırı adayı Azize Akoğlu ve Veysel Yıldırım kimdir?

Dem Parti Çankırı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Çankırı Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çankırı adayı Azize Akoğlu ve Veysel Yıldırım kimdir?

DEM PARTİ ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Çankırı Belediye Eş Başkan Adayı Azize Akoğlu ve Veysel Yıldırım oldu. Buna göre DEM Parti Çankırı Belediye Eş Başkan Adayı Azize Akoğlu ve Veysel Yıldırım'dır.

AZİZE AKOĞLU KİMDİR?

Azize Akoğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Çankırı Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

VEYSEL YILDIRIM KİMDİR?

Veysel Yıldırım 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Çankırı Belediye Eşbaşkan Adayıdır.